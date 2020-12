Sardegna: inaugurato a Cagliari l'ospedale Covid "Binaghi", operativi i primi 41 posti letto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza, dal suo inizio, ci ha portato più volte a dover rivedere e riorganizzare strutture e servizi - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - Siamo stati capaci di realizzare un complesso intervento di adeguamento in tempi rapidi con ottimi risultati. Abbiamo anche attivato importanti sinergie fra le aziende sanitarie del nostro territorio e il personale in servizio metterà insieme operatori dell'Arnas G. Brotzu, Aou di Cagliari e Ats, in una logica di equipe e lavoro di squadra. Superata l'emergenza contiamo di restituire alla città una struttura rinnovata". Soddisfatto anche il commissario ell'Ats, Massimo Tenussi: "Nel nostro piano dei 40 giorni avevamo 150 posti letto da attivare e ne abbiamo attivato 300, siamo pronti a gestire un'eventuale terza ondata". Il personale arriverà dal Brotzu e dall'Aou. Nel giro di un mese l'ospedale potrà essere aperto completamente, spero che non ce ne sia bisogno". Sull'apertura del nuovo Covid-hospital si registrano anche le perplessità dell'opposizione: "Sul futuro del Binaghi serve chiarezza – ha spiegato Francesco Agus, capogruppo del Progressisti in Consiglio Regionale - È importante iniziare a pensarci ora, visto che nella struttura oggi Covid hospital erano attivi sino a poche settimane fa due centri di eccellenza per tutto il territorio regionale - Vogliamo sapere cosa succederà del Centro Donne e del Centro Regionale Sclerosi Multipla che per anni hanno garantito elevata assistenza in quei locali a migliaia di pazienti. È chiaro come l'emergenza Covid abbia stravolto la sanità in Sardegna, ma è importante pensare contemporaneamente a garantire continuità alla cura dei pazienti e al futuro dei servizi a loro disposizione". (segue) (Rsc)