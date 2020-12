Sardegna: inaugurato a Cagliari l'ospedale Covid "Binaghi", operativi i primi 41 posti letto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Progressisti sulla tematica Binaghi hanno presentato un'interrogazione all'assessore alla Sanità sottoscritta anche dai gruppi del Pd e di Leu: "Ricordiamo a tutti che il Centro Regionale Sclerosi Multipla è il punto di riferimento per l'assistenza di oltre cinquemila pazienti – ha aggiunto Agus - e che al Binaghi sono effettuate oltre 6000 prestazioni all'anno, assicurando anche la continuità assistenziale e terapeutica. Il Centro Donne è punto di riferimento nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili: la struttura, con dieci ambulatori, ha consentito di visitare ogni giorno 250 donne con esami ginecologici, ecografici, citodiagnostici, mammografici Due centri di eccellenza, oggi trasferiti verso altri ospedali, del cui futuro non si sa nulla". I Progressisti, Pd e Leu chiedono di sapere "se il trasferimento dei servizi sanitari erogati dall'ospedale Binaghi vorrà essere confermato anche dopo la conclusione della crisi pandemica o se si stia già lavorando per disporre il ritorno dei due centri nella struttura in cui hanno lavorato per anni" e "quali siano i propositi della Giunta regionale sul ruolo e le funzioni che dovrà esercitare in futuro il Binaghi nel sistema sanitario regionale. Nella ridefinizione della Rete ospedaliera regionale approvata dal Consiglio regionale il 25 ottobre 2017 era stata confermata e garantita la continuità dei servizi erogati dal Centro regionale sclerosi multipla e dal Centro Donne al Binaghi. Ogni decisione sul futuro della struttura dovrà essere discussa in Consiglio regionale". (Rsc)