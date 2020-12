Turchia-Israele: Cavusoglu, normalizzazione possibile se saranno fatti “passi positivi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti fra Turchia e Israele è possibile, se lo Stato ebraico sarà pronto a fare “passi positivi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, parlando alla conferenza stampa di fine anno sulla politica estera del Paese. “Tutti desiderano normalizzare le relazioni con Israele, ma la situazione oggi dipende dall’atteggiamento aggressivo israeliano”, ha detto Cavusoglu. “Se Israele è pronto a fare passi positivi, la normalizzazione potrà avere luogo e potremmo decidere di nominare ambasciatori in entrambi i Paesi”, ha aggiunto il ministro. Una normalizzazione, in ogni caso, non potrà essere fatta “a spese della causa palestinese”, e secondo il capo della diplomazia di Ankara gli sforzi della Turchia per sostenere i palestinesi e porre fine “alle violazioni e occupazioni illegali di Israele” proseguiranno anche nel 2021. (Tua)