Covid: De Luca (M5s), con 4,5 mln per ospedale da campo in Umbria si poteva fare altro

- “Ci sono voluti nove mesi di attesa ed una cifra che dagli iniziali 3 milioni di euro è lievitata a 4,5 milioni per il nuovo ospedale da campo. Inaugurato oggi dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, dovrebbe arricchire la dotazione della Protezione Civile potendo essere utilizzato in futuro anche in caso di eventuali situazioni di emergenza”. Lo ha affermato in una il consigliere regionale umbro Thomas De Luca (M5s) sottolineando che “3 milioni di euro, diventati in breve tempo a 4,5, per avere a disposizione 38 posti letto di cui 12 di terapia intensiva, 16 di sub-intensiva ed i restanti 10 per degenze ordinarie. Con meno della metà dei soldi, precisamente 1.750.000 euro, sarebbe stato possibile adeguare l'Ex Milizia di Terni e l'ex ospedale di Monteluce in via del Giochetto a Perugia”. Per De Luca “le scelte della giunta regionale sono andate in senso opposto. Ma le motivazioni, purtroppo, continuano a non convincere. Ci era stato detto che non si poteva puntare alla riqualificazione di strutture che non fanno parte del patrimonio regionale". (segue) (Ren)