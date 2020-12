Covid: De Luca (M5s), con 4,5 mln per ospedale da campo in Umbria si poteva fare altro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque ha aggiunto: "Ci era stato detto che gli interventi erano troppo ingenti a causa della mancata conformità urbanistico-edilizia, della mancanza di prevenzione anti incendio, del fatto che gli uffici tecnici non avevano rilasciato adeguata relazione. Tutte obiezioni non corrispondenti al vero. Strutture, sempre secondo la giunta regionale, non adeguate per scopi sanitari. Nel caso dell'Ex Milizia parliamo di migliaia di metri quadri, di proprietà dell'Ater che è un ente regionale". Quindi De Luca ha concluso: "Soprattutto, secondo la presidente Tesei e l'assessore Coletto, questi interventi di adeguamento non erano compatibili a livello temporale con le esigenze dettate dall'attuale situazione emergenziale. In questi nove mesi avremmo fatto il triplo dei lavori. Ma evidentemente meglio spendere il doppio per affidare in appalto la fornitura e l'installazione delle apparecchiature”. (Ren)