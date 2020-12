Governo: Bernini (Fi), governo in perenne esercizio provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza ha approvato in via definitiva la legge di bilancio dei record negativi, dalla presentazione al Parlamento fuori tempo massimo fino al macroscopico errore sul taglio del cuneo dimezzato, per cui il governo deve metterci una toppa attraverso l’ennesimo decreto. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "E se viene scongiurato l’esercizio provvisorio alla vigilia del Recovery Plan il merito è solo del senso di responsabilità delle opposizioni. Se la manovra economica è lo specchio della salute di una maggioranza, quella giallorossa è messa proprio male. L’amara realtà è che tutta l’azione di questo governo è un perenne esercizio provvisorio salvo intese. Conte ha finalmente riconosciuto che senza la coesione delle forze di maggioranza si può solo vivacchiare, e che il Paese non ha bisogno di un governo che si limita a vivacchiare. Siccome stava parlando del suo governo, porti subito la verifica in Parlamento, perché mentre lui galleggia l’Italia sta affondando", aggiunge.(Rin)