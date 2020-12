Balcani: ministro Esteri austriaco, Ue favorisca quanto prima l'adesione della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe favorire il prima possibile l’adesione dei Balcani occidentali se non vuole che Paesi terzi come Russia e Cina cerchino questa regione nelle loro zone di influenza. Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, all’agenzia di stampa “Apa”. "Se i Balcani occidentali non sono più in cima all'agenda dell'Ue, Paesi terzi come Russia, Cina o Turchia vi prenderanno piede. Questo ovviamente va contro i nostri interessi", ha detto Schallenberg. Il ministro degli Esteri austriaco ha affermato che considererà la cortina di ferro completamente caduta solo quando tutti i Paesi dei Balcani occidentali diventeranno Stati membri dell'Ue. Schallenberg ritiene che l'Albania e la Macedonia del Nord, in particolare, abbiano "sufficientemente meritato" l'integrazione nell'Ue, con quest'ultimo che ha persino fatto ricorso a un cambio del proprio nome pur di venire incontro alle esigenze necessarie per l’adesione. "Mi rammarico che l'Ue non abbia ancora avviato i colloqui di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, e lo considero un danno collaterale. Non ci sono stati abbastanza incontri e colloqui di persona", ha detto Schallenberg. (Geb)