India: ministro Agricoltura annuncia accordo con i manifestanti su 2 punti su 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre era in corso la riunione, il Partito del Congresso, principale forza dell’opposizione in India, ha sferrato un duro attacco al Partito del popolo indiano (Bjp), al potere, accusato di “fare gli interessi delle sole grandi aziende” nello scontro in atto con gli agricoltori, che chiedono che venga ritirata la riforma del settore approvata lo scorso settembre. “Il governo centrale ha incontrato i leader della protesta diverse volte finora. Ha convocato nuovamente gli agricoltori oggi, ma non è chiaro quali progressi ci si attenda se il governo si rifiuta di scendere a compromessi”, ha dichiarato la leader del Congresso Kumari Selja, invitando l’esecutivo a sostenere gli agricoltori e ascoltare le loro richieste ritirando le tre leggi oggetto della disputa. “L’intero Paese dipende dagli agricoltori. È tempo che questo governo ascolti anche loro. La gente ha perso fiducia nel Bjp. Dieci agricoltori dallo Stato di Haryana hanno perso la vita. Il capo ministro dell’Haryana dovrebbe inviare una delegazione dal primo ministro (Narendra Modi) per fargli capire la situazione sul terreno”, ha spiegato Selja. Un altro leader del Congresso, Pritam Singh, ha accusato il governo di aver “ucciso la democrazia”. “I colloqui con il governo sono inconcludenti. È responsabilità dell’esecutivo centrale rompere lo stallo ritirando le leggi”, ha affermato Singh. (segue) (Inn)