- "In riunione con il ministro Enzo Amendola e la delegazione di Italia viva. Continuiamo a lavorare per precisare e rafforzare i progetti del Recovery plan. Non possiamo perdere questa grande occasione per un’Italia più giusta e moderna". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. (Rin)