Casa: Fassina (SpR), sindaca Raggi convochi tavolo chiesto da Assemblea capitolina

- "Gli effetti economici del Covid hanno aggravato il dramma casa per decine di migliaia di famiglie a Roma. Un paio dì settimane fa, l’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la sindaca Raggi a avviare, tra l’altro, un tavolo con tutti i livelli istituzionali interessati, i dipartimenti capitolini e le rappresentanze dei movimenti per i diritti all’abitare per definire e attuare interventi emergenziali e soluzioni strutturali". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere di SpR e promotore di Roma Ventuno. "Non c’è altro tempo da perdere. Il tavolo va convocato subito, come ha chiesto anche oggi l’Unione Inquilini - spiega -. La legge di bilancio per il 2021 ha incrementato di oltre 100 milioni il fondo per morosità incolpevole e stanziato ulteriori 100 milioni di euro per la riduzione degli affitti e compensazione dei proprietari. Vanno definite procedure semplificate per utilizzarli al più presto - aggiunge - prima che scada il blocco degli sfratti prorogato al 30 giugno prossimo. A tal fine, va prevista una struttura ad hoc con le risorse umane necessarie ad evitare i dolorosissimi ritardi avuti dal Campidoglio nell’attribuzione dei bonus affitti finanziati dal governo e dalla Regione Lazio nell’emergenza Covid. Sindaca, è già tardi", conclude. (Com)