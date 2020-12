Grecia: premier Mitsotakis, presto Atene avrà un hub dell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Atene sarà dotata, come le principali capitali europee, di un hub per l'innovazione: lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis visitando oggi l'impianto industriale dismesso della Xro.Pei. Secondo il premier, questo spazio "per la sua storia, per la sua geografia e posizione" è il luogo naturale per creare ad Atene un hub dell'innovazione che serva da "ponte che il nostro Paese deve attraversare per conquistare il futuro". "Il fatto che questo spazio nel cuore di Atene era rimasto di fatto abbandonato negli ultimi 40 anni riflette l'inabilità dello Stato greco nel gestire i suoi beni", ha osservato Mitsotakis citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa".(Gra)