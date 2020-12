Brasile: AstraZeneca al lavoro per inviare quanto prima suo vaccino contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca sta lavorando in modo efficiente e trasparente per inviare il più rapidamente possibile in Brasile il suo vaccino contro il Covid-19. L’azienda anglo-svedese in una nota riferisce che rimane impegnata a cercare la piena approvazione normativa in Brasile dopo aver ottenuto oggi l'autorizzazione nel Regno Unito. AstraZeneca ha affermato che proseguirà la presentazione in corso dei risultati della sperimentazione in fase avanzata, ma non ha menzionato la richiesta di approvazione del farmaco per l'uso di emergenza, un processo che Pfizer ha descritto come macchinoso in Brasile. (segue) (Rel)