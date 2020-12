Brasile: AstraZeneca al lavoro per inviare quanto prima suo vaccino contro il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Pfizer ha affermato di non voler presentare richiesta per l'uso emergenziale del vaccino anti-Covid in Brasile dopo aver incontrato "difficoltà nella guida alla presentazione per uso di emergenza", preparata dall'Agenzia nazionale della vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa). Per l'azienda le linee guida dell'agenzia avrebbero richiesto molto tempo per essere rispettate e, quindi, sarebbe stato meglio lavorare per l'approvazione della registrazione definitiva, e non per un uso di emergenza. Per andare incontro alle esigenze della Pfizer, l'Anvisa ha aggiornato le linee guida per l'analisi e l'approvazione dell'uso emergenziale dei vaccini contro il nuovo coronavirus, riducendo i requisiti necessari. Tra i cambiamenti, c'è la fine dell'obbligatorietà per la casa farmaceutica produttrice di consegnare in anticipo un crono-programma della consegna di dosi nel paese. In una nota Anvisa afferma di aver aggiornato le linee guida per "facilitare la comprensione del processo di invio dei documenti, oltre a rendere più agile la procedura". Il Brasile manterrà la necessità di firma di consenso informato per i cittadini che vorranno sottoporsi al vaccino. (segue) (Rel)