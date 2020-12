Antitrust: istruttorie su 14 caseifici per presunte pratiche sleali a danno allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato quattordici istruttorie nei confronti di altrettanti caseifici acquirenti di latte crudo vaccino ed ovi-caprino, con sede in Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia, per verificare presunte pratiche sleali poste in essere in danno dei propri allevatori conferenti, in violazione dell'art. 62 del decreto legge n. 1/2012 che regola le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare. I procedimenti sono stati avviati tutti su segnalazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Mipaaft – Icqrf), a seguito dei controlli eseguiti sul campo dai propri Uffici Territoriali, nel corso del 2019 e nel primo semestre del 2020. (segue) (com)