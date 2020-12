Ghana: principale partito di opposizione presenta ricorso contro rielezione di Akufo-Addo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale democratico (Ndc), principale partito di opposizione del Ghana, ha presentato un ricorso per contestare i risultati delle elezioni generali tenute lo scorso 7 dicembre, che hanno sancito la rielezione del presidente Nana Akufo-Addo con il 51,3 per cento dei voti. La richiesta di annullamento, riferisce "Ghana Web", è stata presentata oggi alle ore 12 (le 13 in Italia) da parte degli avvocati del candidato alla presidenza del partito, l'ex presidente John Dramani Mahama. Nella dichiarazione firmata dal segretario generale dell'Ndc, Johnson Asiedu Nketia, si precisa che la richiesta è stata depositata tenendo conto dell'audit di partito sui risultati presidenziali e si denunciano descrivono "in dettaglio le gravi violazioni della Costituzione del 1992 da parte della Commissione elettorale e del suo presidente e funzionario per le elezioni presidenziali, Jean Adukwei Mensa, nello svolgimento delle loro responsabilità costituzionali e legali". Il partito sottolinea infine che sulla base di quanto dichiarato dalla Corte suprema la "presunta dichiarazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020 il 9 dicembre 2020 è incostituzionale, nulla e priva di effetto". (segue) (Res)