Ghana: principale partito di opposizione presenta ricorso contro rielezione di Akufo-Addo (2)

- All'indomani della proclamazione dei risultati da parte della Commisisone elettorale, il Congresso nazionale democratico ha respinto i risultati delle elezioni generali citando presunte irregolarità nelle operazioni di voto e ha annunciato ricorso contro la rielezione ad un secondo mandato del presidente uscente Nana Akufo-Addo. “Non puoi usare l'esercito per cercare di ribaltare alcuni dei risultati nei collegi elettorali che abbiamo vinto. Resisteremo a qualsiasi tentativo di sovvertire la volontà sovrana del popolo ghanese”, ha detto il principale sfidante di Akufo-Addo, l’ex presidente e candidato dell’Ndc, John Dramani Mahama. “Le prove schiaccianti disponibili ci rendono impossibile accettare questa conclusione spuria e frettolosa”, ha affermato Haruna Iddrisu, deputata dell’Ndc. “Intendiamo compiere passi decisivi e concreti, sia per le elezioni presidenziali che per le parlamentari, per ribaltare questo sfacciato e spudorato attacco alla nostra democrazia”, ha detto Iddrissu, intervenendo in una conferenza stampa nella capitale Accra. (segue) (Res)