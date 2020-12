Ghana: principale partito di opposizione presenta ricorso contro rielezione di Akufo-Addo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle che si sono svolte il 7 dicembre sono le ottave elezioni generali dal ripristino della democrazia multipartitica, nel 1992. Favorito d’obbligo della vigilia era il presidente uscente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 76 anni, candidato del Nuovo partito patriottico (Npp) e che ha corso per un secondo mandato alla guida del Paese. Il principale sfidante era come detto il suo predecessore, John Dramani Mahama, 62 anni, candidato del Congresso nazionale democratico (Ndc) che ha servito come presidente del Ghana per un solo mandato dal 2012 al 2016. Oltre al capo dello Stato in carica e al suo predecessore, 11 altri candidati erano in lizza, fra cui tre donne: si tratta dell'ex first lady Nana Konadu Agyemang Rawlings, candidata del Partito democratico nazionale (Ndp); di Akua Donkor, candidata del Partito ghanese della libertà (Gfp); e di Brigette Akosua Dzogbenuku, esponente del Partito popolare progressista (Ppp). In corsa anche il candidato indipendente Alfred Kwame Asiedu Walker. (Res)