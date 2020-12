Argentina: Conferenza episcopale, legge su legalizzazione aborto dividerà società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale dell'Argentina (Cea) ha affermato che l'approvazione della legge che legalizza l'interruzione di gravidanza "dividerà ulteriormente la società argentina" e che la dirigenza politica si è "allontanata" in questo modo "dal sentire della gente". E' quanto si afferma in un comunicato rilasciato a poche ore dalla conclusione del dibattito in Senato nel quale la legge presentata dall'esecutivo del presidente Alberto Fernandez è passata con 38 voti favorevoli e 29 contrari. La Cea ritiene che, nonostante la maggioranza espressa dal parlamento, la cittadinanza si sia dichiarata "in lungo e in largo di tutto il paese a favore della vita". "Abbiamo la certezza che il nostro popolo continuerà a scegliere sempre la vita e insieme a lui continueremo a lavorare sulle vere priorità che hanno bisogno di un'attenzione urgente", prosegue il comunicato sottolineando che "i veri problemi del paese sono la povertà, la fame, la disoccupazione, l'abbandono scolastico e la situazione dei pensionati". La Cea conclude quindi la nota solidarizzando con i deputati e senatori "che coraggiosamente si sono manifestati a favore della protezione della vita". (segue) (Abu)