Argentina: Conferenza episcopale, legge su legalizzazione aborto dividerà società (3)

- Il dibattito nel Senato argentino si è risolto con 38 voti a favore, 29 contrari ed un'astensione al termine di una seduta protrattasi per oltre 12 ore e che ha evidenziato l'assoluta trasversalità politica delle posizioni a favore o contro la legge. La nuova normativa permette l'interruzione consentita della gravidanza fino alla quattordicesima settimana inclusa e prevede eccezioni oltre questo limite solo per i casi di violenza sessuale, di gestanti minori di 13 anni o in pericolo di vita. Il sistema sanitario, sia pubblico che privato, sarà obbligato a partire dalla promulgazione della legge a dare corso gratuitamente alla richiesta di aborto entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda. E' consentita l'obiezione di coscienza da parte del medico che dovrà comunque farsi garante della realizzazione della pratica. Il testo era stato approvato nel primo passaggio alla Camera l'11 dicembre, con 131 voti a favore, 117 contrari e 6 astensioni. (segue) (Abu)