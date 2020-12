Argentina: Conferenza episcopale, legge su legalizzazione aborto dividerà società (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito della votazione è stato celebrato da una moltitudine di manifestanti che si era radunata fin dall'inizio della seduta, il pomeriggio di ieri, nella piazza antistante il palazzo del Congresso. Ha festeggiato l'esito della votazione anche il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, che aveva promosso il dibattito inviando il 17 novembre la legge in parlamento rispettando in questo modo una delle promesse fatte in campagna elettorale. "L'aborto legale, sicuro gratuito è legge così come mi ero impegnato che fosse durante la campagna elettorale" ha scritto Fernandez in un messaggio sul suo profilo twitter. "Oggi siamo una società migliore che amplia i diritti alle donne e garantisce la salute pubblica", prosegue il testo del presidente, che conclude sottolineando che in questo modo si è recuperato anche "il valore delle promesse fatte" e "l'impegno della politica". (segue) (Abu)