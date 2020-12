Turchia-Cina: Cavusoglu, vogliamo inviare delegazione per indagare su uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia vuole inviare una delegazione in Cina per indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse da Pechino contro gli uiguri musulmani della provincia dello Xinjiang. Lo ha detto oggi Mevlut Cavusoglu, ministro degli Esteri della Turchia, in occasione della conferenza stampa di fine anno sulla politica estera del Paese. “Guardiamo alla questione non da una prospettiva politica, ma come problema legato ai diritti umani”, ha detto Cavusoglu, sottolineando che Ankara, nei suoi contatti con l’amministrazione cinese, ha sempre sollevato la questione della propria sensibilità riguardo ai turchi uiguri. A proposito della ratifica di un accordo per l’estradizione siglato con Pechino nel 2017, Cavusoglu ha detto che il trattato in questione è un accordo “di routine” e l’approvazione finale spetterà al parlamento di Ankara. “I commenti secondo cui una volta ratificato l’accordo consegneremo gli uiguri alla Cina sono sbagliati. L’accordo riguarda l’estradizione di criminali, e comprende vari criteri”, ha proseguito. L’estradizione di chiunque unicamente sulla base delle sue opinioni politiche è fuori questione, ha sottolineato il ministro. (Tua)