Libia, ministro degli Esteri Siyala: "Ci prepariamo alle elezioni previste a dicembre 2021"

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli si sta preparando per le elezioni generali nel dicembre del prossimo anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Gna, Mohammad Taher Siyala, al termine dell’incontro odierno con il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, a Mosca. "Abbiamo discusso dei preparativi per le elezioni che, a quanto prevediamo, si svolgeranno nel dicembre 2021. A conferma di un atteggiamento serio verso lo svolgimento delle elezioni generali, il Gna ha stanziato un budget e i fondi necessari sul conto della commissione elettorale", ha detto Siyala.Siyala ha aggiunto che una squadra di esperti sta lavorando al bilancio comune libico per il 2021. Secondo il ministro al momento la produzione giornaliera di petrolio nel paese è pari a 1,3 milioni di barili. "Abbiamo informato la parte russa che è in corso lo studio di un gruppo di esperti sul bilancio comune libico per il 2021 nell'interesse di tutte le regioni del nostro Paese. Questo bilancio prevede anche un'equa distribuzione dei proventi del petrolio", ha detto Siyala.Il Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, ha detto ancora, "non verrà meno al suo dovere di proteggere Tripoli". "Il governo è responsabile della sicurezza di Tripoli e di tutte le città libiche e non rinuncerà in alcun modo a questa responsabilità. Mettiamo in guardia qualsiasi parte contro i tentativi di riaccendere il fuoco del conflitto", ha detto.(Rum)