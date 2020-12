Covid: da Regione Lombardia bonus da mille euro anche lavoratori senza partita Iva esclusi da decreti Ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bonus da mille euro per i lavoratori autonomi senza partita Iva, che sono rimasti esclusi dai diversi decreti ristori del governo. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. "Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il governatore Attilio Fontana – è stato finora dimenticato dai dl Ristori del governo: il nostro impegno a 'non lasciare indietro nessuno' coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla 'cessione di diritti d'autore' e, fra questi, i giornalisti che collaborano con quotidiani, periodici e altre testate di informazione" ."Finché persisterà l'abbinata divieto di licenziamento e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – spiega l'assessore Rizzoli - è ormai certo che il costo più alto della crisi economica da Covid è pagato dalle diverse categorie di lavoratori autonomi. Tra queste, soprattutto quella di chi è senza partita Iva, totalmente dimenticata dai diversi 'decreti Ristori' del governo, a cui abbiamo destinato la nostra misura aperta a fine novembre che abbiamo migliorato con il provvedimento approvato oggi". (segue) (com)