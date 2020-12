Covid: da Regione Lombardia bonus da mille euro anche lavoratori senza partita Iva esclusi da decreti Ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è alle collaborazioni coordinate e continuative di soggetti iscritti alla gestione separata Inps "a cui abbiamo aperto il nostro sistema di politiche attive – continua Rizzoli - che ha sempre ispirato i migliori modelli nazionali, a partire da Garanzia Giovani e dall'Assegno di Ricollocazione"."Devo dire che anche questa volta, nella legge di bilancio in approvazione al Senato – evidenzia l'assessore regionale - il governo ha recepito lo schema base della nostra misura, introducendo quella forma di cassa integrazione per lavoratori autonomi, denominata 'Iscro' (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)". "Come la nostra – chiarisce Rizzoli - quella del Governo prevede la condizionalità della partecipazione a un breve percorso formativo, ma prevede condizioni di accesso talmente restrittive da escludere ampie fasce di collaboratori coordinati e continuativi (riduzione del reddito di oltre il 50 per cento della media degli ultimi 3 anni assieme al vincolo di non aver superato a soglia di compensi di 8145euro nel 2020)". I lavoratori autonomi destinatari della misura potranno richiedere un contributo pari a 1.000 euro dopo aver presentato la domanda della Dote Unica Lavoro ad un operatore accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro incluso nell'albo di Regione Lombardia. Con le modifiche introdotte dalla delibera approvata in Giunta, è stato anche cancellato l'obbligo di presentare l'Isee "perché in questo difficile momento – rimarca l'assessore regionale - abbiamo anche voluto semplificare la vita a questi lavoratori senza costringerli a bussare ad altri uffici per avere altre certificazioni". (com)