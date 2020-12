Lazio: assessora Agricoltura, ok in giunta regionale a piano riserva Montagne della Duchessa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo, inoltre - aggiunge l'assessora all'Agricoltura del Lazio -, promuovere da un lato attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica e dall’altro la difesa e la ricostituzione degli equilibri idrogeologici. Sono state poi esplicitate nel piano le finalità stesse per cui la riserva era stata istituita: la tutela, il mantenimento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali; il razionale e duraturo utilizzo delle risorse naturali; lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali esistenti nel contesto; attività di fruizione compatibili con le finalità di tutela dell’ambiente esistente. – conclude Onorati - Abbiamo voluto mantenere l’impegno preso come giunta Zingaretti sulla pianificazione e l’armonizzazione delle nostre aree protette e portare avanti, in un anno complicato sotto molteplici aspetti, un importante lavoro di messa a sistema, recependo nel piano, che ora passerà al vaglio del consiglio regionale, le peculiarità proprie della riserva, individuando criteri e metodi per la sua conservazione, incentivando forme di tutela attiva e sostenibile attraverso l’educazione ambientale, la partecipazione collettiva, la valorizzazione e la fruizione”. (Com)