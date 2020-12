Croazia: Tofalo, supportiamo popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore drammatiche e di grande difficoltà per la Croazia, la Difesa italiana si è mobilitata per fornire aiuto e sostegno. Già da ieri sera è stato predisposto l'invio di personale dell'Esercito e di sei mezzi del Reggimento Logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli per il trasporto di materiale. I nostri assetti lavoreranno insieme a quelli della Protezione Civile". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "L'Italia è pronta a fornire tutto l'aiuto necessario. L'amicizia che ci lega alla Croazia è forte e faremo il possibile per rispondere alle richieste di aiuto del popolo croato", ha aggiunto. Tofalo ha espresso vicinanza e cordoglio alla popolazione per le perdite di vite umane e gli ingenti danni alle strutture e ringrazia gli uomini e alle donne della Difesa che "come sempre dimostrano di avere un forte senso di solidarietà e grande umanità". (com)