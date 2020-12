Libia: Comitato militare conduce scambio di 6 prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato militare congiunto libico "5+5" ha condotto uno scambio di sei prigionieri tra le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e quelle di Khalifa Haftar. Il membro del comitato militare per il Gna, il colonnello Mustafa Yahya, ha dichiarato alla stampa che l'operazione è avvenuta in collaborazione con gli sceicchi e i notabili di Misurata e dello Shawerf e includeva un prigioniero delle forze presidenziali del Gna in cambio di cinque soldati delle forze armate di Haftar, sottolineando la continuazione degli sforzi per attuare l'accordo di cessate il fuoco. Venerdì scorso si è assistito al primo processo di scambio di prigionieri, secondo cui 15 membri delle forze del Gna sono stati rilasciati in cambio di 33 soldati delle forze di Haftar. (Lit)