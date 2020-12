Finanza: Conte, possibile fare di Milano capitale finanziaria europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Borsa italiana, "Euronext è un sistema che con il meccanismo della confederazione ha convinto di più", è stata "la soluzione più convincente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama. "Non solo abbiamo voce in capitolo perché Cdp e gli altri soggetti che entrano hanno un ruolo importante per quanto riguarda la governance, ma c'è anche la possibilità - ha sottolineato Conte - di fare di Milano la capitale finanziaria d’Europa".(Rin)