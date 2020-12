Viabilità: Anas, per lavori chiusa a traffico strada statale 707 "raccordo Gazzada-Varese" in direzione Va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire all'Amministrazione comunale di Varese di eseguire i lavori di realizzazione di un sottopasso stradale e l'attraversamento di una condotta fognaria, la statale 707 "Raccordo Gazzada-Varese" è chiusa al traffico in direzione nord/Varese tra Campagnola e Giubiano, con viabilità deviata su Via Gasparotto. Lo comunica in una nota Anas che precisa che non sono invece previste modifiche alla circolazione in direzione sud/A8 che potrà transitare regolarmente sul raccordo in concomitanza con le lavorazioni. La conclusione dell'intervento sulla statale 707 è prevista entro il 30 aprile 2021. (com)