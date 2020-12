Roma: Assemblea capitolina apre con minuto silenzio per Agitu Ideo Gudeta, donna uccisa a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio, su richiesta della presidente M5s della commissione Pari opportunità, Gemma Guerrini, in memoria di Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice triestina di origine etiope uccisa questa notte. In un post su Facebook Guerrini spiega: "Era una donna impegnata politicamente, nel senso che si impegnava per rendere migliore la società in cui viveva. Agitu era arrivata in Italia a 18 anni, figlia di un docente universitario esule negli Usa. Si era laureata in sociologia a Trento e poi era tornata nel suo Paese impegnandosi contro l'occupazione delle terre da parte delle multinazionali, che sfruttano quelle terre con monoculture dopo aver cacciato i contadini locali col consenso delle forze governative. Poiché rischiava l'arresto, nel 2010 Agitu tornò in Trentino e lavorò come barista con in testa un obiettivo: salvare una razza di capre auctoctona del luogo, a rischio di estenzione, e recuperare undici ettari di terre abbandonate, dove allevare le capre con i metodi tradizionali, e perciò in armonia con la natura. Riuscì nel suo intento e mise in piedi nella valle dei Mocheni un'azienda agricola, la Capra Felice, in cui insegnava ai giovani trentini l’antico mestiere del casaro e faceva lavorare altri richiedenti asilo, credendo fortemente nell'inclusione sociale". (segue) (Rer)