Roma: Assemblea capitolina apre con minuto silenzio per Agitu Ideo Gudeta, donna uccisa a Trieste (2)

- "I suoi prodotti - spiega ancora Guerrini - erano talmente di qualità che, nel 2015, Agitu e i suoi formaggi rappresentarono la sua regione all’Expo di Milano. Ancora una volta, però, la sua attività e il suo impegno dava fastidio, e circa due anni fa fu di nuovo vittima di aggressioni che colpirono i suoi animali e che la fecero oggetto di insulti razzisti e di minacce di morte. Ma l'autore, pur condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento, non fu riconosciuto colpevole di stalking finalizzato alla discriminazione razziale. Questa mattina Agitu è stata trovata morta nella sua casa, colpita con un martello sulla testa, violentata e uccisa. Il colpevole ha confessato. La magistratura farà il suo lavoro, ma auspico che questo assassinio non venga derubricato a reato a sfondo sessuale. Agitu era una donna scomoda, una donna che dava fastidio perché agiva, dimostrando quello che in troppi non accettano: una donna può cambiare in meglio il mondo intorno a sé, una donna può avere il coraggio di farlo. Ma per questo, ancora oggi, una donna può essere punita. L'assassino è stato uno - conclude - , ma nella spinta a distruggere quella donna e l'esperienza altamente simbolica che lei rappresentava e rappresenta, c'è la forza di tutti i pregiudizî e della mentalità oppressiva che ancora oggi domina il mondo". (Rer)