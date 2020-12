Imprese: Conte, Stato non sia timido a intervenire in sostegno aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato non deve essere timido nell’intervenire nel sostegno nei nostri settori produttivi e in particolare in quello industriale. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova” nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama. Parlando di strategia industriale, il presidente del Consiglio ha rimarcato che “in altri Paesi nostri competitors” lo Stato “agisce in economia e l’intervento pubblico si fa sentire più che da noi. Quindi - ha sottolineato - non dobbiamo essere timidi dove è necessario", quando "l’intervento risponde ad un disegno strategico”. Conte ha spiegato che non c’è “alcuna timidezza quando si tratta intervenire in settori strategici e di presidiare, con il supporto dello Stato, altri settori che cadrebbero, specie in questo momento storico”. Dunque "dobbiamo sostenere la ripresa delle attività economiche, rafforzandole anche attraverso la capitalizzazione. Dobbiamo continuare a mettere a terra tutte le misure necessarie, come ad esempio il superbonus che è un valore aggiunto”. (Rin)