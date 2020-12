Speciale energia: Iraq-Iran, Teheran si impegna a riprendere esportazioni di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iran si è impegnato a riprendere “con urgenza” l’esportazione in Iraq di gas naturale, necessaria per l’attivazione delle centrali elettriche del Paese. La notizia è giunta durante un incontro fra il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, e il ministro dell’Energia iraniano, Reza Ardakanian, recatosi in visita a Baghdad alla guida di una delegazione economica di alto livello. Secondo un comunicato dell’ufficio stampa del premier Al Kadhimi, durante l’incontro le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due Paesi e dei mezzi per consolidare la cooperazione congiunta fra Iraq e Iran. Da parte sua, si legge nel comunicato, “il capo della delegazione iraniana ha trasmesso i saluti del presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Hassan Rohani, al primo ministro (Al Kadhimi), i suoi auspici per un progresso verso lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi, oltre al sostegno agli sforzi di sicurezza per affrontare la diversione delle armi, i gruppi fuorilegge, l’estensione in tutto il Paese di stabilità e sicurezza mediante lo Stato di diritto”. (Res)