Speciale energia: saudita Aramco stringe alleanza strategica con Sap per sviluppo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Aramco ha annunciato la conclusione di un'alleanza strategica con Sap Saudi Arabia per espandere la digitalizzazione dei suoi sistemi Erp (Enterprise Resource Planning). L'accordo vedrà l'implementazione di servizi basati su cloud, analisi incorporate, mobilità, apprendimento automatico, intelligenza artificiale, analisi avanzate e soluzioni Internet delle cose. Ahmad A. Al Sa'adi, vicepresidente senior dei servizi tecnici di Aramco, ha dichiarato: "Siamo impegnati nel nostro programma di trasformazione digitale, che sta migliorando la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti della compagnia in tutto il mondo". Sap è leader di mercato nel software applicativo aziendale, aiutando le aziende di tutte le dimensioni e in vari settori ad aumentare la propria efficienza. (Res)