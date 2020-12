"Le scuole vanno riaperte subito", Azzolina annuncia i risultati della riunione con il Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella riunione di ieri il Comitato tecnico-scientifico ha analizzato l’ultimo report sulle scuole realizzato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), massima autorità sanitaria europea. Quel documento conferma sostanzialmente due cose: la scuola non è stata responsabile della seconda ondata. La sospensione delle attività didattiche in presenza deve essere limitata e temporanea perché l’impatto negativo sulla salute fisica, mentale ed educativa dei ragazzi supera i benefici". Lo ha scritto su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La conclusione del Cts è stata chiara - ha aggiunto -: 'le scuole superiori vanno riaperte anche in considerazione delle ultime valutazioni dell’Unione europea, secondo cui gli istituti scolastici non costituiscono un luogo pericoloso per il contagio". (Rin)