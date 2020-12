Legge Bilancio: Gualtieri, si prende cura dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio, approvata in via definitiva dal Senato, “si prende cura dell’Italia per accompagnarla fuori dalla crisi e renderla più forte.”. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “L’iter parlamentare della Legge di Bilancio consegna al Paese un ampio pacchetto di misure, rafforzato rispetto al già solido impianto iniziale – ha spiegato -. Sono molto soddisfatto di questo esito per il quale voglio ringraziare tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, per il proficuo lavoro svolto in queste settimane”. “Questa legge di Bilancio espansiva ed orientata alla crescita, del valore di quasi 40 miliardi di euro – 24 stanziati in bilancio, oltre 15 miliardi dal programma Next Generation Eu - ha come obiettivo principale quello di dare una forte spinta alla ripresa economica, occupazionale e sociale del Paese – ha precisato Gualtieri -. Una manovra ampia e ambiziosa che, insieme al Recovery plan e alla vaccinazione anti Covid, ci restituisce fiducia nel futuro e ci aiuterà a traghettare l’Italia fuori dalla crisi. Avviando quella trasformazione del Paese nel segno dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione e dell’equità che abbiamo sempre atteso. È ora di cambiare il futuro”.(Rin)