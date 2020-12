Roma: Corrotti (Lega), opportunità politica tra fedelissimi Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema della lottizzazione della politica conquista anche la Raggi che a pochi mesi dalla fine del suo mandato cambierà il direttore generale di Roma Capitale, incarico di espressione dell’amministrazione grillina, per fargli firmare un contratto di tre anni ai vertici di Atac. Un ruolo pubblico di rilievo che assicurerà al fedelissimo della sindaca una poltrona oltre la scadenza del mandato elettorale con un atto che va a creare un vero e proprio cortocircuito: da controllore chiamato a monitorare lo stato delle partecipate, a controllato nell’azienda del trasporto pubblico locale". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio (Com)