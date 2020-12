Croazia: sisma, il 2 gennaio Giornata di lutto nazionale in ricordo delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia ha deciso di commemorare il prossimo 2 gennaio le vittime del sisma che ha colpito ieri l'area centrale del Paese. Secondo quanto dichiarato oggi dal premier Andrej Plenkovic prima dell'avvio della seduta governativa, le autorità politiche hanno deciso di proclamare il 2 gennaio Giornata di lutto nazionale. Plenkovic ha precisato che il bilancio del terremoto di ieri è al momento di 7 vittime e 26 feriti. "Come governo oggi prenderemo una serie di decisioni relative al sisma. Prima di tutto, la decisione di proclamare una giornata di lutto sabato 2 gennaio. Il governo, come annunciato, aprirà inoltre un conto del Tesoro di Stato per aiutare le vittime", ha aggiunto il premier. Si tratta, ha aggiunto, di un'opportunità per la Croazia "di mostrare ancora una volta il suo grande cuore". "Apprezziamo particolarmente questa grande mobilitazione da parte di numerose città e contee croate. Raccomandiamo che gli aiuti vengano convogliati in modo organizzato, in modo strutturato, attraverso la Protezione civile", ha detto Plenkovic chiedendo ai cittadini di "stare attenti". (segue) (Seb)