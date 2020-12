Croazia: sisma, il 2 gennaio Giornata di lutto nazionale in ricordo delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno comparendo alcuni account falsi, quindi evitiamo situazioni che potrebbero essere diverse da quelle immaginate", ha osservato il premier. Plenkovic ha poi commentato la decisione presa ieri di abolire le limitazioni di movimento fra le varie aree del Paese, un provvedimento preso in precedenza contro la diffusione del Covid-19. "Abbiamo preso la decisione di abolire le autocertificazioni, pensiamo sia opportuno in questo momento. Chiedo ancora una volta a tutti di stare attenti e di aderire alle misure epidemiologiche. Stiamo ancora combattendo contro il Covid-19", ha detto il premier. Plenkovic ha poi reso noto che dal colloquio avuto con la presidente della Commissione europea è emerso chiaramente che l'Ue è pronta ad aiutare la Croazia in questo momento di difficoltà. "Janez Lenarcic, il commissario Ue per le situazioni di crisi, oggi visiterà la Croazia. Poi, insieme alla vicepresidente della Commissione Suica, il ministro Bozinovic e il ministro Tramisak, visiterà l'area colpita", ha dichiarato Plenkovic. (Seb)