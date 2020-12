America latina: Argentina sesto paese della regione a legalizzare l'aborto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano le 4:11 del mattino (ora locale) quando sul maxischermo del recinto è apparso il risultato che ha scatenato l'euforia della denominata "marea verde", il colore che ha identificato fin da subito lo schieramento trasversale a favore della legge, sia dentro che fuori dal parlamento. Evidente la delusione e l'amarezza invece tra il gruppo meno numeroso di antiabortisti - identificato dal colore celeste, che pure vegliava nella piazza del Congresso e che si è disciolto in maniera ordinata. Le forti misure di sicurezza che separavano i due schieramenti non hanno dovuto misurarsi con episodi di violenza durante il lungo dibattito. Il risultato della votazione, dato inizialmente come incerto e con un leggero vantaggio del no, era apparso tuttavia inesorabile già alcune ore prima della votazione. I cinque senatori che non avevano anticipato il loro voto previamente alla seduta e figuravano come indecisi hanno infatti annunciato la loro posizione a favore della legge durante il dibattito inclinando definitivamente la bilancia dal lato verde. (segue) (Abu)