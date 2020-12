Grecia: portavoce governo, pronti a sospendere priorità su vaccini per esponenti esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco è pronto a sospendere il programma di vaccinazioni prioritarie contro il Covid-19 per gli esponenti dell'esecutivo. Lo ha detto la portavoce governativa, Aristotelia Peloni, parlando all'emittente radio "Parapolitika" dopo le critiche ricevute dall'esecutivo di centro destra di Atene su un presunto "trattamento speciale" per i componenti del governo. Il quotidiano "Kathimerini" riferisce che, in base ad una lista fornita dal governo, 128 rappresentanti dell'esecutivo ellenico dovrebbero ricevere il vaccino entro la fine di gennaio; 66 di loro già sono stati vaccinati in questi giorni. Secondo la portavoce Peloni, gli esponenti del governo nella lista ma che ancora devono essere sottoposti al vaccino attenderanno il loro turno così come il resto della popolazione. La Grecia ha avviato "simbolicamente" lo scorso 26 dicembre il piano di vaccinazione contro il Covid con la somministrazione del vaccino al premier Kyriakos Mitsotakis ed alla presidente Ekaterina Sakellaropoulou. Diversi ministri del governo di Atene si sono vaccinati nei giorni scorsi, mentre anche il leader del principale partito di opposizione Alexis Tsipras ha fatto sapere di essersi sottoposto al vaccino. Il personale sanitario e alcune forze dell'opposizione hanno quindi criticato "lo show mediatico" voluto da alcuni politici del governo nel sottoporsi al vaccino contro il Covid. (segue) (Gra)