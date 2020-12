Grecia: portavoce governo, pronti a sospendere priorità su vaccini per esponenti esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato ieri in Grecia il secondo lotto, da 83.850 dosi, del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalle società Pfizer/BioNTech. Le dosi di vaccino sono arrivate ieri mattina all'aeroporto internazionale di Atene dove era presente il ministro della Protezione civile Nikos Hardalias. Quest'ultimo ha sottolineato che il piano di vaccinazione in Grecia sta proseguendo secondo i piani. Le dosi di vaccino sono state poi distribuite nei cinque punti di raccolta della Grecia per essere successivamente inviate nei vari centri per le vaccinazione in tutto il Paese. (Gra)