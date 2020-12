Roma: tenta di pagare corsa in taxi con soldi falsi, denunciato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerca di pagare una corsa in taxi con una banconota falsa, un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione Roma Trastevere. Romano, con precedenti, è stato denunciato con le accuse di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, insolvenza fraudolenta, spendita di monete false e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in via di Bravetta e appena arrivati sul posto hanno individuato l’auto bianca con il tassista che poco prima aveva chiesto aiuto, denunciando che il cliente aveva cercato di pagare una corsa con una banconota falsa. Il 24enne allo scopo di sottrarsi all’identificazione, è fuggito a piedi ma è stato inseguito e bloccato. Alla richiesta specifica di fornire le proprie generalità si è rifiutato ed ha spintonato i militari cercando di fuggire nuovamente prima di essere bloccato definitivamente e quindi condotto in caserma. Nelle tasche del ragazzo i carabinieri hanno recuperato e sequestrato 3 banconote da 50 euro, palesemente false. Dopo essere stato identificato definitivamente è stato denunciato. (Rer)