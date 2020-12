Francia: responsabile campagna vaccinazione, materiale difficile da trasportare e conservare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus è "difficile da trasportare" e "da conservare". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info" Alain Fischer, immunologo e responsabile della campagna di vaccinazione in Francia, spiegando i motivi alla base dello scarso numero di vaccini effettuati sino a oggi. Dal lancio della vaccinazione di massa, avvenuto il 27 dicembre, nei primi tre giorni ne sono stati fatti solamente un centinaio in tutto il paese. Fischer spiega che la "logistica è complessa". "Bisogna portare in 14 mila siti, progressivamente, un prodotto, che si può trasportare su un tempo limitato alla temperatura di +4 gradi, quindi è un affare complesso", aggiunge. Fischer commenta poi la reticenza tra i francesi nel farsi testare. "Penso che sia legittimo che le persone si pongano delle domande a partire dal momento in cui questi vaccini siano nuovi", ha detto, spiegando però che i test sono stati effettuati in modo "estremamente rigoroso". Il dirigente spiega poi che oggi in Francia ci sono 500 mila dosi di vaccini arrivate questa settimana, mentre altre 500 mila ne arriveranno la prossima settimana. (Frp)