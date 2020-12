© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery plan italiano “non ho detto che va tutto bene, ma anzi che dobbiamo affrettarci per non arrivare in ritardo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama. “Dobbiamo correre perché abbiamo una grande responsabilità”, ha aggiunto. (Rin)