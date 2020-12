Bielorussia: esponente opposizione Alekhnovich, Commissione Ue sta preparando piano di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta sviluppando un piano globale a sostegno della "Bielorussia democratica" che prevede l'introduzione di un regime senza visti per i cittadini del Paese. Lo ha detto Ales Alekhnovich, rappresentante per le riforme economiche della leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaja. "Siamo in costante contatto con la Commissione europea, che sta sviluppando un piano globale di sostegno economico destinato alla Bielorussia democratica. A livello di esperti, ci scambiamo informazioni sulla situazione in Bielorussia, aree prioritarie di riforma, nonché forme di sostegno all'economia bielorussa", ha detto Alekhnovich durante una conferenza stampa su Zoom. Secondo il rappresentante economico di Tikhanovskaja, il piano dell'Ue per la Bielorussia include aree come il finanziamento di imprese private, grandi progetti infrastrutturali, lo sviluppo di programmi transfrontalieri nell'ambito del Partenariato orientale, nonché un regime senza visti per i bielorussi e il sostegno all'adesione del Paese all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (segue) (Rum)