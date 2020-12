Bielorussia: esponente opposizione Alekhnovich, Commissione Ue sta preparando piano di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue e le banche europee - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti - non sono le uniche pronte ad aiutare la Bielorussia. Non appena la crisi politica sarà risolta, potremo contare sul sostegno del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, di molti Paesi democratici e anche investitori internazionali e sulla comunità bielorussa all’estero", ha assicurato Alekhnovich. In precedenza, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l'Ue è pronta ad adottare delle misure economiche per sostenere i cambiamenti democratici in Bielorussia, come è già stato fatto per l'Ucraina. (Rum)