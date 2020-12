Governo: Conte, non voglio credere che si arrivi a crisi in questo scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi cimento in scenari” relativi ai passaggi successivi a una possibile crisi di governo, ma “ho detto che se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare in cui ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Ma non voglio credere che in uno scenario del genere si arrivi a questa possibilità”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama. (Rin)