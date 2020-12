Polonia: ministro Istruzione, oltre 12 milioni di euro agli atenei per didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e dell'Università polacco, Przemyslaw Czarnek, ha annunciato oltre 55 milioni di zloty (oltre 12 milioni di euro) a sostegno della didattica a distanza negli atenei. Lo ha fatto con un messaggio su Facebook, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Il ministro ha spiegato che le lezioni da remoto proseguiranno plausibilmente ancora per mesi e per questo motivo vengono assegnate queste nuove risorse, che le università possono utilizzare per l'acquisto di apparecchiature per la didattica a distanza sia per le proprie strutture (sistemi informatici, proiettori, ecc.), sia per i propri docenti (portatili, tablet e telecamere). (Vap)