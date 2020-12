Lavoro: Conte, dopo marzo scenario preoccupante, lavoriamo a riforma ammortizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario per il mondo del lavoro dopo il mese di marzo, quando verrà meno anche il blocco dei licenziamenti, “è molto preoccupante perché verrà meno quella cintura di protezione sociale che sta funzionando”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama. Per questo “dobbiamo lavorare sulla riforma degli ammortizzatori sociali ed il riordino. Inoltre dobbiamo rendere più incisive le politiche attive per il lavoro”, ha aggiunto. (Rin)